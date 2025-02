Elon Musk wird an Trumps Kabinettstreffen teilnehmen

„Elon – in Anbetracht der Tatsache, dass er mit dem Präsidenten und unseren Ministern zusammenarbeitet – (…) wird morgen anwesend sein“, bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, auf Nachfrage in Washington. Musk werde über das von ihm geleitete Doge-Gremium (Department of Government Efficiency) sprechen und darüber, wie die Ministerien „Verschwendung, Betrug und Missbrauch in ihren jeweiligen Behörden aufdecken“ könnten.

Trump hat Musk beauftragt, die Staatsausgaben zu senken. Mit dem Doge-Gremium nimmt der laut Schätzungen reichste Mensch der Welt seit Wochen direkten Einfluss auf die Arbeit etlicher US-Behörden. (dpa/red)