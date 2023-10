20-Jähriger guckt aufs Handy und wird von Zug überfahren

Ein Fußgänger versuchte die Gleise zu überqueren, obwohl die Schranken des Bahnübergangs bereits geschlossen waren. Und schaute aufs Handy.

In Schwaighofen im Allgäu ist ein von seinem Handy abgelenkter 20 Jahre alter Mann von einem Zug überfahren worden. Er habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb, teilte die Polizei in Kempten am Sonntag mit.

Demnach versuchte der Fußgänger am frühen Samstagabend die Gleise zu überqueren, obwohl die Schranken des Bahnübergangs bereits geschlossen waren. Nachdem er zunächst erfolglos versucht habe, ein gesperrtes Drehkreuz zu passieren, sei der Mann auf die Straße gewechselt und habe dann die geschlossene Halbschranke umgangen.

Der Lokführer habe zwar noch gehupt und eine Notbremsung eingeleitet, die Kollision konnte er aber nicht mehr verhindern. Der Polizei zufolge war der Getötete durch sein Handy abgelenkt.

Der Lokführer, sowie drei Zeugen und Ersthelfer erlitten einen Schock. Die Zugstrecke musste für zwei Stunden gesperrt werden. (afp)