79-Jähriger bei Streit erstochen

Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main haben Polizeibeamte einen Mann mit Stichverletzungen im Keller eines Mehrfamilienhauses gefunden. Der 79-Jährige starb später im Krankenhaus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 64 Jahre alter Tatverdächtiger sei noch vor Ort festgenommen worden.

Der Notruf sei am Samstagmorgen eingegangen, hieß es weiter. Die beiden Männer hätten in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Sachsenhausen Streit gehabt. Der 64-Jährige sei beim Eintreffen der Polizei von dem Haus weggelaufen, habe sich dann aber widerstandslos festnehmen lassen. Er sollte noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.