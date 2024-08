Aus umkippender Baumaschine geschleudert: 56-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Ein 56-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Todtnau in Baden-Württemberg mit einer Baumaschine umgekippt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann starb in einem Krankenhaus, wie die Polizei Freiburg am Freitag mitteilte. Er beförderte demnach Erde in einem Fahrzeug.

Auf einem abwärts führenden Forstweg geriet das Gefährt nach Angaben der Beamten aus noch unklarer Ursache außer Kontrolle und kippte um. Der 56-Jährige wurde dabei aus dem Führerhaus geschleudert. (afp)