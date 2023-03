Axt-Angriff im Zug bei Guben: 17-Jährige schwer verletzt, Täter gefasst

Polizeifahrzeuge vor dem Bahnhof in Guben. Ein Mann hat in einem Regionalzug in Brandenburg eine Jugendliche mit einem axtähnlichen Gegenstand verletzt. Foto: Ute Richter/dpa

Am Freitagnachmittag rastete ein 37-jähriger Mann im Zug bei Guben aus. Er schlug mit einem „axtähnlichen Gegenstand“ um sich. Eine 17-jährige Jugendliche wurde schwer verletzt.

In einem Regionalzug in Brandenburg drehte ein 37-jähriger Mann durch. Nach Polizeiangaben hatte er mit einem „axtähnlichen Gegenstand“ auf Gegenstände eingeschlagen und zuletzt auch auf ein 17-jähriges Mädchen. Die Jugendliche erlitt eine Kopfverletzung und wurde später in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Polizeiangaben soll die 17-Jährige schwer verletzt worden sein, sich aber nicht in Lebensgefahr befinden.

Eingestiegen und gleich durchgedreht

Der Vorfall ereignete sich am frühen Freitagnachmittag den 24. März, in einem Regionalzug der Linie RE1 zwischen Cottbus und Frankfurt (Oder). Die Polizei wurde um 13.20 Uhr über den Vorfall informiert. Andere Fahrgäste hatten den Notruf gewählt. Polizeibeamte nahmen den Angreifer noch im Zug am Bahnhof in Guben, einer Kleinstadt in der Niederlausitz von Brandenburg, fest.

Dort war der Mann nach Angaben der „B.Z.“ kurz zuvor auch zugestiegen. „Er hat dann unvermittelt angefangen, mit einem axtähnlichen Gegenstand Fahrgäste zu bedrohen“, hatte Polizeisprecher Maik Kettlitz von der zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus erklärt. Mit zielloser Wut habe der Mann zunächst „auf Einrichtungsgegenstände im Zug eingeschlagen“, hieß es. Die Attacke kam völlig unvorbereitet für die Fahrgäste. „Der Mann hat keine Drohungen ausgerufen, oder Drohrufe, die eine Richtung erkennen lassen“, so der Polizeisprecher. Bei ihm soll es sich um einen polnischen Staatsbürger handeln.

17-Jährige schwer verletzt

Dann sei er auf die junge Frau losgegangen und habe sie mit der Waffe getroffen. Ob der Angriff auf die deutsche Staatsangehörige „gezielt“ erfolgte sei, ist bisher unklar. Unklar ist auch, ob er die junge Frau gekannt hat. Zum Zeitpunkt der Aussage des Polizeisprechers hatte noch keine Vernehmung des Mannes stattgefunden. Auch die 17-Jährige konnte bisher noch nicht vernommen werden.

Bisherigen Erkenntnissen nach seien weder Alkohol noch Drogen bei dem Mann im Spiel gewesen. Über mögliche Motive des 37-Jährigen ist bisher nichts bekannt. Die Kriminaltechnik untersuchte am Nachmittag den Tatort. Die Ermittlungen laufen. Zu weiteren Hintergründen oder dem genauen Ablauf der Tat konnte die Polizei bisher keine weiteren Angaben machen.