Bauarbeiter in Hamburg von Gerüst gestürzt – mindestens drei Tote

In Hamburg sind bei einem Unfall auf einer Großbaustelle in der sogenannten Hafencity am Montag mindestens drei Arbeiter ums Leben gekommen. Ein weiterer Arbeiter sei lebensbedrohlich verletzt worden, wie eine Sprecherin der Feuerwehr Hamburg am Montag sagte. Nach Angaben der Einsatzkräfte war aus zunächst noch unklarer Ursache ein Gerüst in einem Aufzugschacht eingestürzt.

Zunächst hatte die Feuerwehr nach dem Unglück vom Montagmorgen von fünf Toten und einer unbekannten Zahl von Vermissten gesprochen. Am frühen Nachmittag war dann die Rede von drei Toten und einem weiteren lebensgefährlich verletzten Arbeiter. Zudem befand sich der Feuerwehr zufolge noch ein Arbeiter unter den Trümmern in dem Fahrstuhlschacht.

Das Gerüst befand sich demnach in einem rund acht Obergeschosse hohen Aufzugschacht eines im Bau befindlichen Gebäudes in der Hafencity nahe dem Hamburger Hafen. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben kurz nach 9.00 Uhr alarmiert und war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Hunderte Arbeiter wurden von der Großbaustelle evakuiert. (afp/dpa/dl)