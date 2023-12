Beamter schießt auf Bewaffneten: Ein Toter bei Polizeieinsatz in Köln

Bei einem Polizeieinsatz mit Schusswaffe in Köln ist ein mit einem Messer bewaffneter Mann ums Leben gekommen. Ein noch nicht identifizierte Mann habe am Donnerstagabend zunächst versucht, eine 28-jährige Autofahrerin zu überfallen, erklärten das Polizeipräsidium Köln und die Staatsanwaltschaft. Der Mann sei dann geflüchtet und von alarmierten Polizisten an einem Taxi stehend mit einem Messer in der Hand angetroffen worden.

Der Mann habe das Messer „trotz Aufforderung nicht weggelegt“, woraufhin ein Beamter das Feuer eröffnet habe, erklärten die Behörden weiter. Der auf dem Boden liegende Mann habe sich dann mit dem Messer selbst Verletzungen zugefügt.

„Unter Reanimationsmaßnahmen brachten Rettungskräfte ihn in eine Klinik, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag“, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

„Die genauen Abläufe des Einsatzes sind aktuell noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, mit denen – aus Neutralitätsgründen – eine Ermittlungskommission der Polizei Bonn betraut wurde.“ (afp/red)