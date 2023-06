Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Noch gibt es nur wenige Details über den Brand im Europa-Park Rust.

Im Europa-Park Rust in Baden-Württemberg ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei in Offenburg mitteilte, wurde der Brand gegen 16:40 Uhr gemeldet. Alle Besucher wurden aufgefordert, den Freizeitpark zu verlassen, über dem eine große schwarze Rauchsäule hing. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Der Brand sei unter Kontrolle, verletzt wurde nach Angaben von Kreisbrandmeister Bernhard Frei ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Berichten zufolge waren zu dem Zeitpunkt 25.000 Menschen in dem Park, die binnen kurzer Zeit von dem Gelände geleitet werden konnten.

Kreisbrandmeister Frei sagte dem Sender „Welt“, die Werkfeuerwehr sei zwischen drei und vier Minuten nach der Meldung des Feuers vor Ort gewesen, schnell danach auch mehrere Gemeindefeuerwehren. Es seien massive Löscharbeiten eingeleitet worden, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Wie der Europa-Park auf Twitter mitteilte, soll er am Dienstag wieder für Besucher geöffnet sein.

Der Freizeitpark wurde 1975 eröffnet, er wird inzwischen nach Angaben der Betreiber von mehr als sechs Millionen Menschen jährlich besucht. Die Betreiber werben mit über 100 Attraktionen, sechs Themenhotels und einer großen Wasserwelt. (AFP)