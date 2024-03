Blaulicht Landkreis Märkisch Oderland

Brennender Strommast sorgt für Ausfälle rund um Tesla-Werk

Feuerwehr und Polizei rücken am Morgen wegen eines Brandes an einem Strommast aus. In der Region um das Werk des E-Autobauers Tesla fällt der Strom aus. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.