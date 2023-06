Prozessauftakt zum Mord an der 14-jährigen Ayleen: Täter soll aus sexuellen Motiven gehandelt haben

Ein 30-Jähriger schreibt mit einer 14-Jährigen mehrere Tausend Chats. Als sie sich das erste Mal treffen, kommt es zu sexuellen Übergriffen, die der Täter vertuschen möchte, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.

Das Verbrechen an der 14-jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg erschütterte das Land, gleich zum Prozessauftakt am Dienstag gesteht der wegen Mordes an der Schülerin angeklagte Verdächtige. Den Inhalt der von seinem Verteidiger verlesenen Einlassung allerdings will Staatsanwalt Thomas Hauburger vor dem Landgericht im hessischen Gießen schlichtweg nicht stehen lassen. „Der von dem Angeklagten geschilderte Tatablauf ist nicht ansatzweise mit dem ermittelten Tatablauf in Einklang zu bringen“, erklärt er.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Hessen stammenden Jan Heiko P. vor, die 14-jährige Ayleen aus Gottenheim in Baden-Württemberg vor rund einem Jahr aus sexuellen Motiven ermordet zu haben. Darüber, dass die Schülerin von P. getötet wurde, besteht zwischen Staatsanwaltschaft und Angeklagtem auch Einigkeit. Bei allen weiteren Fragen, die für Motiv und Schuldschwere indessen mitentscheidend sind, herrschen aber unvereinbare Sichtweisen vor.

Die Position der Staatsanwaltschaft führt Hauburger am Dienstag vor Gericht nochmals minutiös bei der Verlesung der Anklage auf: P. werden darin Mord, versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge, Entziehung Minderjähriger und weitere Delikte wie Nötigung und das Sichverschaffen kinderpornografischer Inhalte vorgeworfen.

Der Tathergang aus Sicht der Staatsanwaltschaft

Im April 2022 lernten sich der 30-Jährige und die Jugendliche demnach in einem Chat kennen. Von da an sollen sie sich mehr als 7.000 Nachrichten geschrieben haben – mit stark sexualisiertem Inhalt.

„P. forderte vehement die Übersendung von Nacktbildern – diesem Ansinnen kam die 14-Jährige mitunter nach“, sagt Hauburger vor Gericht. Ein persönliches Treffen habe sie allerdings abgelehnt. Der Staatsanwalt beschreibt das Geschehen als „Teufelskreis“, aus dem die emotional überforderte Schülerin wegen des von P. aufgebauten psychischen Drucks nicht habe entkommen können.

Auch als er sich schließlich im Juli 2022 auf dem Weg zu dem Mädchen macht und ihr währenddessen schreibt, dass er nun in ihrer Nähe sei, lehnt sie demnach ein Treffen ab. Erst nach der Drohung, kompromittierende Bilder aus Chats an ihren Vater zu senden, habe Ayleen in eine Begegnung eingewilligt.

Sein Motiv für das Treffen mit dem Mädchen war nach Überzeugung der Anklage dabei eindeutig: P. sei fest entschlossen gewesen, Sex mit der 14-Jährigen zu haben, betont sie. Demnach fährt er mit ihr rund 300 Kilometer nach Hessen zurück, wo er sie nach einer versuchten Vergewaltigung an einem Feldweg dann erwürgt. Er habe sich so der einzigen Zeugin entledigen wollen.

So beschreibt es der Angeklagte

Die vom Verteidiger des Beschuldigten verlesene Version der Geschehnisse hingegen könnte unterschiedlicher dazu kaum sein. P. lässt etwa erklären, dass Ayleen sich gewünscht habe, ihn zu sehen. Das Mädchen habe ihm unter anderem erzählt, dass sie unglücklich sei und von ihrem Vater geschlagen werde. Auf dem Weg zu ihm zurück nach Hessen habe sie seine Nähe gesucht.

Nachts hätten sie angehalten und sich weiter unterhalten, heißt es in der Darstellung des Beschuldigten weiter. Dabei sei es zum Streit gekommen, in dessen Verlauf sie ihn „auf übelste Weise provoziert“ habe. Während der Auseinandersetzung habe er sie dann getötet. Von sexuellen Tatmotiven, von denen Staatsanwalt Hauburger ausgeht, ist in der Erklärung nicht die Rede.

Dass Ayleens Leiche ohne Oberteil und Hose gefunden wurde, begründet P. mit den Umständen. Er habe sein lebloses Opfer erst getragen, später dann wegen nachlassender Kräfte in Richtung des Sees gezogen, in dem ihre Leiche dann gefunden wurde. Dabei seien ihre Kleidungsstücke verlorengegangen.

Es sind solche Ausführungen, welche die Anklageseite merklich in Rage bringen. Vehement etwa widerspricht Staatsanwalt Hauburger anschließend den in den Raum gestellten Behauptungen über die familiären Verhältnisse des Opfers. „Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es im Elternhaus von Ayleen je zu Gewalt kam“, betont er. Für den Prozess wurden Verhandlungstage bis Mitte September angesetzt.

(afp/red)