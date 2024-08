Drei Tote bei Paraglider-Unfällen in Österreich – Zwei Deutsche unter den Opfern

In Österreich sind am Sonntag zwei Deutsche bei verschiedenen Paraglider-Unfällen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei Kitzbühel am Sonntag mitteilte, geriet in Westendorf in Tirol ein 60-jähriger Tandempilot aus Österreich mit seiner zehnjährigen deutschen Passagierin kurz nach dem Start in Turbulenzen und stürzte anschließend aus unbekannter Ursache in einem Wald nördlich der Choralpe ab.

Sowohl der Mann als auch das Kind wurden demnach so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben.

Zu einem weiteren Unfall mit einem Paraglider kam es darüber hinaus in Sillianberg in Osttirol. Dort stürzte eine 55-jährige Deutsche aus rund hundert Metern Höhe ab und prallte nordwestlich des Gipfels auf dem Boden auf, wie die Nachrichtenagentur APA am Sonntag berichtete.

Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben demnach erfolglos, die Frau aus Deutschland starb noch vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (afp/red)