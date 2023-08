Duisburg: Polizist erschießt mit Messer bewaffneten Mann

Polizisten haben in Duisburg einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Die Beamten seien am Donnerstag zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sanitäter der Feuerwehr hatten die Einsatzkräfte demnach um Unterstützung gebeten, weil ein Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden sollte.

Im Treppenhaus seien die Polizisten dann auf den 56-Jährigen getroffen, der sie mit einem Messer attackiert haben soll. Die Beamten setzten zunächst ein Elektroschockgerät ein und schossen dann auf den Angreifer, der dabei getötet wurde, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

Die Polizei Düsseldorf übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Einrichtung einer Mordkommission an. (afp/dl)