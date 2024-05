Erdbeerdiebe bedienen sich in Schleswig-Holstein in großem Stil

In großem Stil haben sich Diebe in Schleswig-Holstein an Erdbeeren auf Supermarktparkplätzen und direkt vom Feld bedient. Die Diebe entwendeten in Lübeck und im Kreis Ostholstein mehrere hundert Kilogramm Erdbeeren, wie die Polizei in Lübeck am Montag berichtete. Dabei verursachten die Tatverdächtigen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Demnach wurden am Donnerstag zunächst aus verschlossenen Verkaufsbuden auf Supermarktparkplätzen 400 Erdbeerschalen und Marmeladengläser gestohlen. Der Schaden belief sich auf etwa 3.000 Euro.

Bereits am Freitag konnte die Polizei laut Mitteilung „einen Großteil des fruchtigen Diebesguts“ bei einer Durchsuchung auffinden. Gegen die 19 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen wurden Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

In einem weiteren Fall verschafften sich unbekannte Diebe am Wochenende Zugang zu einem Obsthof in Malente im Kreis Ostholstein. Dort stahlen sie mehrere hundert Kilogramm frische Erdbeeren direkt vom Feld. Der Schaden wurde auf rund 4.000 Euro beziffert. (afp)