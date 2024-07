Falke verirrt sich in Hamburger S-Bahn-Tunnel

Ein Falke hat sich in Hamburg in einen S-Bahntunnel verirrt. Einsatzkräfte bargen das Tier, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach hatte ein Triebfahrzeugführer der S-Bahn den Vogel am Mittwochabend bemerkt, der im Tunnel zum Bahnhof Altona saß. Der Falke hatte sich etwa zehn Meter hinter dem Eingang zum Tunnel neben den Gleisen niedergelassen, in unmittelbarer Nähe zur Stromleitung.

Weil er nicht selbstständig weiterfliegen konnte, sperrte die Bundespolizei kurzerhand das Gleis und rettete den Greifvogel. Er wurde in ein Tierheim gebracht. Das Gleis blieb für zwölf Minuten gesperrt. (afp/red)