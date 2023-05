Frau auf Baumarkt-Parkplatz in Aachen getötet – Mutmaßlicher Täter gefasst

Auf einem Baumarkt-Parkplatz in Aachen ist eine Frau getötet worden. Die Mordkommission ermittelt.

Auf einem Baumarkt-Parkplatz in Aachen ist am Samstag 19 Uhr eine Frau getötet worden. Wenig später sei ein dringend tatverdächtiger Mann festgenommen worden, bestätigte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Sonntag auf Anfrage. Zuerst hatte die „Aachener Zeitung“ berichtet.

Bei dem mutmaßlichen Täter, der an der Debyestraße eine Frau getötet haben soll, handelt es sich um einen 37-Jährigen, so die Zeitung.

Der Mann sei wegen Mordes um 23 Uhr festgenommen worden und werde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, teilte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts mit.

Das Opfer ist eine 1995 geborene Frau, sie starb am Tatort. Laut Schlenkermann-Pitts kam sie durch „scharfe Gewalt“ ums Leben.

Ersten Informationen zufolge kannten sich Opfer und Täter, ob sie verwandt sind, wird noch untersucht. Die Beweisaufnahme ist wohl noch nicht abgeschlossen. (afp/ks)