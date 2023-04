Frau bei Unfall auf Kartbahn im Freizeitpark schwer verletzt

Zu einer schweren Verletzung kam es am Sonntag im Freizeitpark in Kalkar. Auf der Kartbahn wurde eine Frau aus dem Fahrzeug geschleudert.

Eine Frau ist bei einem Unfall auf einer Kartbahn in Nordrhein-Westfalen schwer verletzt worden. Bei einer Fahrt auf der Kartbahn in einem Freizeitpark in Kalkar verfing sich der Schal der 30-Jährigen am Freitag in der Hinterachse.

Das berichtete die Polizei in Kleve am Sonntag. Die Frau, die mit ihrer Familie den Park besuchte, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Ein Rettungshubschrauber brachte die 30-Jährige nach einer ersten notärztlichen Versorgung in eine Spezialklinik. Ihre Familie wurde von Polizeibeamten und Notfallseelsorgern betreut. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. (afp)