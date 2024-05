Großbrand in Warschau zerstört Einkaufszentrum

In Polen hat ein Großbrand in der Hauptstadt Warschau ein Einkaufszentrum mit rund 1.400 Geschäften zerstört. Der Brand in dem Einkaufszentrum Marywilska 44 im Stadtteil Bialoleka war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

An den Löscharbeiten beteiligten sich mehr als 240 Feuerwehrleute, zeitweise waren 99 Fahrzeuge der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Aufnahmen des Sender „TVN24“ zeigten, wie Flammen aus dem Dach der großflächigen Anlage loderten. Verletzt wurde niemand. Am Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle, die Ermittlungen zu den Ursachen dauern an.

🇵🇱- Un incendie massif s’est déclenché dans le centre commercial Marywilska à Varsovie, en Pologne. – Plus de 80% de la structure est concernée, les pompiers tentent actuellement de maîtriser le feu.#Pologne #Poland #Marywilska44 #firefighter #marywilska #firefighters pic.twitter.com/DAFc7n1cN0 — Lambdactu🔻 (@Lambdactu) May 12, 2024

Eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte der Nachrichtenagentur PAP, man werde am Montag über finanzielle Unterstützung für die vielen betroffenen Kleinhändler beraten, deren Existenzgrundlage durch den Brand vernichtet wurde.

„Vietnamnews“ berichtet, dass ein Drittel der 1.400 Geschäfte von Vietnamesen geführt wurden. Fast alle Geschäfte wurden zerstört, erklärt der vietnamesische Botschafter in Polen Hà Hoàng Hải nach die ersten Berichte.

Ein Post auf X/Twitter von David Turek weist darauf hin, dass die Halle durch die Stadt an einen privaten Investor verkauft hatte. Seither hätten die Händler gegen die horrenden Mieterhöhungen protestiert. Bauunternehmer würden um jedes Stückchen Land kämpfen – und es ihn nicht wundern, wenn dort in drei oder vier Jahren eine Wohnsiedlung errichtet werden würde.

(dpa/red)