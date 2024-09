Blaulicht Am NS-Dokumentationszentrum

Großeinsatz in München: Verdächtige Person mit „Langwaffe“ am israelischen Konsulat erschossen

Nancy Faeser spricht von einem „gravierendem Vorfall“: In der Nähe des Israelischen Generalkonsulats und des NS-Dokuzentrums in München gibt es eine brisante polizeiliche Lage. Es gab einen Schusswechsel, an dem fünf Polizisten und ein Mann mit großer Schusswaffe beteiligt waren.