Blaulicht Schusswechsel in der Nacht

Mann in Hamburg zündet 81-jährigen Vater an und wird von Polizisten erschossen

Bei einem Polizeieinsatz in Hamburg ist in der Nacht zu Freitag ein 51-jähriger Mann erschossen worden. Der Mann habe zuvor seinerseits auf Einsatzkräfte gefeuert, teilte die Polizei in der Hansestadt mit.