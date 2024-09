Blaulicht Auto verwechselt

Polizeiauto statt Drogentaxi: Verwechslung in Bremen

In Bremen ist ein Mann in ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei eingestiegen, das er mit einem Drogentaxi verwechselte. Später stieg er tatsächlich in das mutmaßliche Drogentaxi und wurde erwischt. Nun wird gegen ihn ermittelt.