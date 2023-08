Razzia gegen 91 Menschen wegen Kindesmissbrauchs

In mehreren Städten in ganz Hessen fand eine Razzia gegen 91 Menschen statt. Die Behörden werfen ihnen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs vor.

Mit einer Razzia sind Ermittler in Hessen gegen 91 Menschen wegen mutmaßlicher Taten im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch vorgegangen.

Von den Durchsuchungen waren 88 Wohnungen und Häuser in ganz Hessen betroffen, wie das Landeskriminalamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Beschuldigten zwischen 15 und 65 Jahren hatten demnach keinen Kontakt untereinander.

Sechs von ihnen stehen im Verdacht, Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Den anderen werfen die Ermittler den Erwerb, Besitz oder die Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie vor.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten zwischen Montag und Freitag unter anderem 110 Smartphones und 65 Computer. Gegen sieben Beschuldigte ermitteln die Behörden zudem wegen Verstößen gegen das Waffen- oder Betäubungsmittelgesetz. (AFP/mf)