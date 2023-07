Regionalzug fährt bei Iserlohn in auf Gleise gelegten Heuballen

Bei Iserlohn kam es zu einem Bahnunfall. Die Fahrgäste blieben unverletzt – als der Regionalzug mit einem Heuballen kollidierte.

Ein Regionalzug ist bei Iserlohn in Nordrhein-Westfalen in einen auf Bahngleise gelegten Heuballen gefahren. Durch die Kollision habe sich Gras über mehrere hundert Meter verteilt, teilte die Bundespolizei in Sankt Augustin am Sonntag mit. 13 Reisende in dem Zug blieben unverletzt.

Nach Abgaben der Beamten meldete der Lokführer des Zugs nach dem Vorfall vom Samstagabend zunächst einen Zusammenstoß mit einem großen Gegenstand, den er trotz Notbremsung nicht mehr verhindern konnte.

Beim folgenden Einsatz wurden die Überreste des Heuballen gefunden. Ein weiterer Ballen wurde in der Nähe in Geäst entdeckt. Wer diese zurückließ, war unklar.

Laut Polizei wurden die gestrandeten Fahrgäste mit Taxis weiterbefördert, der Zug konnte seine Fahrt erst nach der Beseitigung der unter ihm verteilten Ballenreste fortsetzen. Die Beamten ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und suchen nach Zeugen, die etwas gesehen haben. (afp)