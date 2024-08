Blaulicht Highfield-Festival nahe Leipzig

Riesenrad-Betreiber: Brand brach bei Fahrgastwechsel aus – rund 25 Verletzte

Tausende strömen zum Rock- und Popfestival „Highfield“ an den Störmthaler See. Dann geraten zwei Gondeln eines Riesenrads in Brand. Die Feierstimmung schlägt um.