Rollstuhlfahrer konnte sich nicht selbst helfen: Verunglückt und ertrunken

Tragischer Unfall eines Rollstuhlfahrers, der in flachem Wasser ertrunken ist.

Ein Rollstuhlfahrer ist in Mecklenburg-Vorpommern verunglückt und in einem flachen Wassergraben ertrunken. Der 66-Jährige rutschte am Montag mit seinem Elektrorollstuhl in Friedland von einem Pfad an einer Wallanlage ins Wasser, wie die Polizei in Neubrandenburg berichtete. Aufgrund seiner körperlichen Einschränkung konnte sich der Mann nicht selbst helfen.

Eine Spaziergängerin fand ihn später leblos in dem Wassergraben und alarmierte die Polizei. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Todesursache übernahm die Kriminalpolizei.

