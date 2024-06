Tatverdächtiger nach Tötung von Neunjähriger in Sachsen festgenommen

Nach dem Tötungsdelikt an einem neun Jahre alten Mädchens Valeriia aus dem sächsischen Döbeln hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 36 Jahre alte Mann sei am Freitag in einem Restaurant in der tschechischen Hauptstadt Prag gefasst worden, teilte die Polizei in Chemnitz mit. Er sei dringend verdächtig, das Kind getötet zu haben. (afp)