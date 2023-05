Unbekannte erbeuten durch Schockanruf in Hessen große Summe

Eine 89-Jährige fiel in Hessen auf den Enkeltrick herein. Die Täter erbeuteten eine stattliche Summe.

Rund 250.000 Euro haben Unbekannte durch einen Schockanruf in Hessen erbeutet. Eine 89-Jährige aus Neu-Isenburg erhielt einen Anruf von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft Offenbach ausgab, wie die Polizei in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Die Frau forderte am Mittwochnachmittag eine Kaution für den Neffen, der einen tödlichen Unfall verursacht habe.

Am späteren Nachmittag erschien binnen kurzer Zeit eine unbekannte Abholerin zweimal bei der 89-Jährigen. Die ältere Dame wurde bis zum Eintreffen der Abholerin in der Leitung gehalten und übergab dieser 250.000 Euro in bar in einer Umhängetasche. Anschließend verschwand die Unbekannte. Die Beamten warnten erneut vor der Masche von Schockanrufen und rieten dazu, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. (afp/red)