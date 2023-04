Unbekannte stehlen zweieinhalb Tonnen Entenfutter

Ein Agrarbetrieb in Sachsen-Anhalt meldet einen ungewöhnlichen Verlust: Entenfutter.

Unbekannte haben in Sachsen-Anhalt zweieinhalb Tonnen Entenfutter aus einem Silo gestohlen. Die Diebe zerstörten am Wochenende einen Maschendrahtzaun und drangen anschließend in das Gelände eines Agrarbetriebs in Sandau ein, wie die Polizei Stendal am Sonntag berichtete.

Nach Öffnung des Futtersilos luden die Täter höchstwahrscheinlich das Entenfutter auf ein größeres Fahrzeug und transportierten damit das Diebesgut ab. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (afp)