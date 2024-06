Verletzte bei Schüssen in Hagen – Polizei vermutet familiären Hintergrund

In Hagen gab es am Samstag Schüsse. Die Polizei spricht von vier Verletzten an zwei Tatorten und bittet darum, einige Orte zu meinen, einschließlich der Innenstadt von Hagen und die Hochstraße im Vorort Eilpe.