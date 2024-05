Blaulicht Potsdam

Wachmann stirbt nach Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft – mutmaßlicher Täter gefasst

In einer Einrichtung für Geflüchtete in Potsdam ist es am Donnerstagmorgen zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein syrischer Wachmann starb offenbar nach einer Auseinandersetzung an den Folgen eines Messerstichs. Der mutmaßliche Täter ist identifiziert – und konnte mittlerweile gefasst werden.