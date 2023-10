Zwei 29-Jährige sterben bei Unfall mit Teleskoplader

In Soest kam es zu einem Unfall bei Renovierungsarbeiten (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Bei Soest sind zwei junge Männer ums Leben gekommen. Sie wollten an einem Einfamilienhaus etwas renovieren.

Am Möhnesee bei Soest sind zwei 29 Jahre alte Männer bei Renovierungsarbeiten mit einem Kran ums Leben gekommen. Die beiden befanden sich am Samstagnachmittag im Arbeitskorb eines Teleskopladers, als dieser plötzlich umgestürzt sei, teilte die Polizei in Soest mit.

Die beiden Männer seien aus dem Korb des Krans geschleudert worden, dabei erlitten sie tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Teleskopladers sei unverletzt geblieben.

Die Männer wollten den Angaben zufolge an einem Einfamilienhaus Renovierungsarbeiten vornehmen. Der Teleskoplader sei dafür auf der Wiese im Garten des Hauses aufgestellt worden. (afp)