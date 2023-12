Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf spiegelglatter Autobahn

Auf spiegelglatter Fahrbahn sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Auto der beiden Getöteten krachte auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München in einen Sattelzug, wie die Polizei in Ingolstadt am Dienstag mitteilte.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers und des Beifahrers feststellen. Die Identität der Toten war zunächst nicht bekannt.

Den Beamten zufolge ereignete sich der schwere Unfall im Bereich der Anschlussstelle Odelzhausen im Landkreis Dachau in der Nacht zum Dienstag. Dabei geriet das Auto unter das Heck des Sattelzugs, der auf Höhe des Beschleunigungsstreifens quer stand und in die mittlere Fahrspur ragte.

Laut den Angaben war die Teerdecke der Fahrbahn wegen der überfrierenden Nässe durch Eisregen während des Unfalls spiegelglatt.

Der 64-jährige Fahrer des Sattelzugs erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von rund 75.000 Euro. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Totalsperrung der A8 in Fahrtrichtung München ab der Anschlussstelle Adelzhausen sollte bis in den Vormittag andauern. (afp)