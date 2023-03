Zwei Tote bei Unfall und weiterer Kollision in Rückstau

In Nordrhein-Westfalen kamen auf der A44 zwei Menschen ums Leben. Beteiligt waren mehrere Autos.

Bei einem Unfall und einer zweiten Kollision im sich bildenden Rückstau sind auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei in Dortmund am Donnerstag mitteilte, fuhr nahe Soest in Fahrtrichtung Kassel zunächst ein 55-jähriger mit dem Auto auf einen Lastwagen auf und schleuderte umher. Der Autofahrer starb an der Unfallstelle, die Autobahn wurde komplett gesperrt.

Im Rückstau fuhr dann ein 50-jähriger mit einem Lastwagen auf einen Gefahrguttransporter auf. Auch der Fernfahrer aus Tschechien starb an der Unfallstelle. Gefahrstoffe traten nicht aus.

Bei einem dritten Unfall kollidierten schließlich drei Lastwagen mit einem Auto. Dabei wurden fünf Menschen leicht verletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen in den drei Fällen auf. (afp)