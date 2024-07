Zwei Tote in Mainzer Hotel – Opfer sterben an Verletzungen

Zwei Tote hat es in einem Hotel in Mainz gegeben. Dabei handelt es sich laut der Polizei um einen Mann und eine Frau. Als die beiden am Vormittag gefunden wurden, war eine Person schon an ihren Verletzungen gestorben. Auch das zweite Opfer erlag trotz Reanimationsversuchen im Hotel seinen schweren Verletzungen.

Hintergründe und Ablauf der Tat liegen noch im Dunkeln

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei äußerte sich zunächst auch nicht über die Art der tödlichen Verletzungen und ob sich die beiden Todesopfer kannten. Ob ein oder mehrere Täter gesucht werden, ließen die Ermittler offen. Es gebe aber keine Gefährdung für unbeteiligte Personen im gesamten Stadtgebiet Mainz, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach dem Auffinden der beiden Opfer gegen 10 Uhr durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) das Hotel in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Die Straße um das fünfstöckige Gebäude wurde gesperrt. Polizei- und Rettungswagen waren vor Ort. Die Spurensicherung war umfangreich im Einsatz. Rund 130 Gäste befanden sich zur Tatzeit in dem Hotel.

Umfangreiche Befragung von Hotelgästen und Personal

Neben der Auswertung der Spuren durch Spezialisten liefen noch die Befragungen der vielen Hotelgäste, von Passanten sowie den Mitarbeitern des Hotels, berichtete die Sprecherin. Das werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Mit Details zum Tathergang werde daher in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nicht vor der kommenden Woche gerechnet. (dpa)