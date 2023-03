Zwei Tote nach Verkehrsunfall mit Krankentransporter bei Bayreuth

Ein Geländewagen fährt in einen Krankentransporter in Bayern. Zwei Menschen starben.

Beim Zusammenstoß eines Geländewagens mit einem Krankentransporter in Bayern sind zwei Menschen getötet worden. Dabei handelt es sich um eine 95 Jahre alte Patientin und einen 69-jährigen Patienten, teilte die Polizei in Bayreuth am Mittwoch mit.

Ein abbiegender Geländewagen sei in der Nähe von Selb frontal mit dem Transportwagen zusammengestoßen.

Der 69-Jährige starb noch am Unfallort. Die Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, starb dort aber später an ihren Verletzungen. Der Fahrer des Krankentransports wurde schwer verletzt, der Fahrer des Geländewagens leicht, wie die Polizei weiter mitteilte. (afp)