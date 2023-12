Blaulicht In der Innenstadt von Offenbach

Hessen: Zwei Tote und drei Schwerverletzte nach Wohnhausbrand

In einem Wohnhaus in Offenbach brach ein Feuer aus, alle drei Etagen des Hauses brannten aus. Der Löscheinsatz dauert weiter an. Unter den Todesopfern ist auch ein kleines Kind.