Zwei Tote und drei Verletzte bei Schusswaffenangriff in Brüssel

Bei einem Schusswaffenangriff in einem als Drogenhandelsplatz bekannten Viertel in Brüssel sind zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Zwei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, teilte am Donnerstag die Polizei in der belgischen Hauptstadt mit. Der Angriff habe sich mitten in der Nacht vor einem Café nahe des Bahnhofs Brüssel-Midi ereignet.

In Belgien nimmt seit einigen Jahren die Gewalt vor allem wegen Revierkämpfen zwischen verfeindeten Drogenbanden zu. Allerdings stellte die Polizei am Donnerstag zunächst keinen Zusammenhang zwischen dem nächtlichen Angriff und dem Drogenhandel her. Der oder die Täter seien auf der Flucht. (afp/dl)