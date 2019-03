16-Jährige durch Stromschlag aus Handykabel in Badewanne getötet

Durch einen Stromschlag aus ihrem Handyladekabel ist in München eine 16-Jährige in der Badewanne getötet worden.

Wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte, lag die Jugendliche am Vorabend in der Wanne und hörte mit ihrem Handy Musik. Das Gerät war über das Ladekabel mit dem Strom verbunden.

Aus ungeklärter Ursache erlitt das Mädchen einen Stromschlag und wurde bewusstlos. Die 16-Jährige wurde einige Zeit später von ihren Eltern gefunden und reanimiert, starb jedoch später im Krankenhaus. (afp)