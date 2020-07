20-Jähriger nach blutigem Streit um Parkplatz mit Stichverletzung im Krankenhaus

Bei einem blutigen Streit um einen Parkplatz hat ein 20-Jähriger in NRW eine schwere Stichverletzung davongetragen. Zwischen dem jungen Mann und einem 44-Jährigen hatte es in Lüdenscheid zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben.

Bei einem blutigen Streit um einen Parkplatz hat ein 20-Jähriger in Nordrhein-Westfalen eine schwere Stichverletzung davongetragen. Zwischen dem jungen Mann und einem 44-Jährigen hatte es nach Polizeiangaben am Donnerstagabend in Lüdenscheid zunächst eine verbale Auseinandersetzung um den Parkplatz gegeben. „Der Streit endete mit einer schweren Verletzung durch einen Messerstich“, hieß es im Polizeibericht.

Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest. (afp)