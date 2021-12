21-Jährige in NRW wurde mehrfach vorsätzlich von Pkw angefahren

In Mechernich in Nordrhein-Westfalen hat ein Autofahrer offenbar mehrfach und vorsätzlich eine 21-Jährige angefahren und verletzt. Nach ersten Ermittlungen wollte die Frau am vergangenen Mittwoch zu Fuß eine Straße überqueren, wobei sie offenbar absichtlich von einem dunklen Auto mit Euskirchener Kennzeichen angefahren wurde, wie die Polizei in Euskirchen am Montag mitteilte. Zeugenaussagen zufolge stürzte sie auf den Gehweg. Danach habe sich der Vorgang „mehrfach“ wiederholt.

Schließlich sei die 21-Jährige auf die Motorhaube des Autos aufgeladen worden und vom fahrenden Auto auf die Straße gestürzt, wo sie verletzt liegen geblieben sei. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, konnte jedoch den Angaben zufolge inzwischen ermittelt werden.

Die Polizei begann eine Suche nach weiteren möglichen Zeugen, um zu überprüfen, ob sich der Vorfall wirklich wie von Augenzeugen geschildert zutrug, wie ein Polizeisprecher erklärte. Mithilfe weiterer Zeugenaussagen sollen auch die Hintergründe der Tat aufgeklärt werden. Die Frau wurde nicht lebensgefährlich verletzt. (afp/dl)

