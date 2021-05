29-Jähriger nach Messerangriff in Amsterdam festgenommen

Die Polizei untersucht am 22. Mai 2021 in Amsterdam den Ort eines Messerangriffs, bei der eine Person starb und vier verletzt wurden. Foto: MICHEL VAN BERGEN / ANP / AFP über Getty Images

Update:

In Amsterdam sind am Freitagabend fünf Menschen niedergestochen worden.

Ein 64-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, vier weitere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die niederländische Polizei mitteilte. Ein 29-jähriger Verdächtiger wurde demnach am Tatort festgenommen. Die Behörden gehen bisher nicht von einem terroristischen Angriff aus.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen „verwirrten“ 29-Jährigen als mutmaßlichen Täter fest. Sie vermutete, dass er unter Drogen stand. Die Wohnung des Verdächtigen wurde durchsucht, Datenträger und ein Auto beschlagnahmt.

+++

In Amsterdam sind am Freitagabend fünf Menschen niedergestochen worden. Ein Mensch starb vor Ort an seinen Verletzungen, vier weitere wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die niederländische Polizei mitteilte.

Ein 29-jähriger Verdächtiger wurde demnach am Tatort festgenommen. Bislang gehen die Behörden nicht von einem Terrorakt aus.

Die Messerangriffe ereigneten sich am Freitagabend in einer Gegend mit Bars und Restaurants in der Nähe des Museumsviertels von Amsterdam, wo sich das berühmte Rijksmuseum und das Van-Gogh-Museum befinden. Die Gastronomie hatte wegen der Corona-Pandemie zum Zeitpunkt der Attacken bereits geschlossen.

Na de #steekpartij in #Amsterdam waarbij 5 personen zijn neergestoken waarvan er 1 is overleden is een 29 jarige man uit #Amstelveen aangehouden https://t.co/WFQtIdhFte pic.twitter.com/7aOM5TfS6o — Michel van Bergen (@mvbergen) May 22, 2021

„Die von der Staatsanwaltschaft geleitete Ermittlungsgruppe hält sich alle Optionen offen, hat aber im Moment keine direkten Hinweise auf ein terroristisches Motiv“, erklärte die Polizei. Die Terrorwarnstufe in den Niederlanden blieb nach dem Vorfall unverändert, berichtete der Sender RTL Nieuws.

In den Niederlanden hatte es in der Vergangenheit mehrere Terroranschläge gegeben, darunter eine Messerattacke auf zwei US-Touristen am Amsterdamer Bahnhof im Jahr 2018. Zuletzt verzeichnete die niederländische Hauptstadt aber auch einen Kriminalitätsanstieg. Erst in der vergangenen Woche wurde ein Verdächtiger nach einem Raubüberfall bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei getötet. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!