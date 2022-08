35-Jähriger fährt in Düsseldorf mit Auto in Schülergruppe

Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch in Düsseldorf mit seinem Auto in eine Schülergruppe gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurden fünf Menschen verletzt. Erste Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine absichtliche Tat. Der Mann soll vielmehr gegen 07:40 Uhr bei einem Überholversuch von der tief stehenden Sonne geblendet worden sein.

Dabei fuhr er in die Gruppe aus zehn Schülern im Alter von elf und zwölf Jahren und einem Erwachsenen, die gerade eine Fußgängerampel überquerten. Alle fünf Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Weitere Betroffene wurden vor Ort von Notfallseelsorgern betreut. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 35-Jährigen. (afp/dl)