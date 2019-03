40-Jähriger löst durch verwirrenden Notruf großen Polizeieinsatz bei Regensburg aus

Ein Mann in Pentling bei Regensburg hat in der Nacht zu Mittwoch einen großen Polizeieinsatz ausgelöst: Der 40-Jährige rief gegen 01.30 Uhr den Notruf an, machte verwirrende Angaben und bedrohte die Beamten, teilte die Polizei mit. Insgesamt habe sich der Eindruck ergeben, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte.

Da er einen Waffenschein besitzt, bestand die Gefahr, dass er Zugriff auf scharfe Schusswaffen haben könnte. Aus diesem Grund kam es zu einem Polizeieinsatz.

Der Bereich rund um das Wohnhaus des Mannes wurde großräumig abgesperrt. Neben der Polizei waren Spezialeinsatzkräfte und eine Verhandlungsgruppe vor Ort. Den Beamten gelang die Kontaktaufnahme zu dem 40-Jährigen.

Der Mann konnte gegen 07.20 Uhr schließlich dazu bewegt werden, das Haus zu verlassen. Es wurde niemand verletzt. Der 40-Jährige wurde widerstandslos festgenommen und in eine Fachklinik gebracht. Im Haus befand sich nach ersten Ermittlungen eine Schusswaffe. (afp)