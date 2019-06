Blaulicht Doppeltes Pech: 500 Fahrgäste in Eisenach aus ICE evakuiert – auch der Ersatzzug fiel aus

Die Fahrgäste von zwei ICEs mussten heute ihre Züge verlassen, einer strandete in Eisenach und ein weiterer in Wittenberge. In einem Zug hatten die Reisenden doppeltes Pech: Auch ihr Ersatzzug fiel wegen eines technischen Defekts aus.