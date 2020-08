59-Jähriger tötet Lebensgefährtin an Landstraße in Niedersachsen

Im niedersächsischen Emmerthal hat ein 59-Jähriger seine Lebensgefährtin am Dienstag (25. August) bei einer Attacke auf offener Straße getötet. Die 42-Jährige sei trotz der Wiederbelebungsversuche von Rettern noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei in Hameln mit. Der Verdächtige wurde demnach kurz nach der Tat mit blutiger Kleidung in seiner Wohnung im benachbarten Bad Pyrmont festgenommen. Die Ermittlungen liefen.

Nach Angaben der Beamten hatte ein zufällig vorbeifahrender Zeuge am Dienstagmorgen den Angriff an einer Landstraße zwischen zwei Ortsteilen bemerkt und die Polizei alarmiert. Recherchen der Ermittlern führten demnach schnell zu dem Lebensgefährten. Die Hintergründe waren demnach noch unklar. Weitere Details zur Art des Angriffs machte die Polizei nach eigenen Angaben bewusst nicht. (afp)