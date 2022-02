76-jähriger Patient schießt in Krankenzimmer um sich

Ein 76 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in seinem Krankenzimmer im Klinikum im fränkischen Naila mit einer Pistole um sich geschossen. Verletzt worden sei niemand, der Patient sei aber wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft genommen worden, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag in Bayreuth mit. Er habe sich während der Schussabgabe in einem Ausnahmezustand befunden.

Der Mann befand sich den Angaben zufolge allein in dem Zimmer der chirurgischen Abteilung. Klinikmitarbeiter hörten die Schüsse und verständigten die Polizei, die den Mann festnehmen konnte. (afp/dl)