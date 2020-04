79-Jähriger zündet beim Verbrennen von Unkraut kompletten Garten an

Woher kommt das Coronavirus, das inzwischen der ganzen Welt Chaos gebracht hat? Das Bio-Forschungslabor im chinesischen Pandemiezentrum Wuhan steht im Fokus. Am Freitag, dem 17. April, kündigte die US-Regierung an, dass sie die Anforderung an Peking gestellt habe, amerikanischen Experten Zugang zum Labor in Wuhan zu ermöglichen. Mehr»