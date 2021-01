86-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern verliert 300.000 Euro an Trickbetrüger

Eine 86-jährige Frau hat in Mecklenburg-Vorpommern rund 300.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Wie das Polizeipräsidium Rostock am Freitag mitteilte, wurde sie am Mittwoch von einem unbekannten Anrufer kontaktiert, der sich als ihr Sohn ausgab. Da er einen Unfall gehabt habe, brauche er ihre Hilfe, sagte der Anrufer.

Allerdings könne er nicht selbst vorbeikommen und werde einen Rechtsanwalt schicken. Als später ein unbekannter Mann zu ihr nach Hause kam, händigte die Rentnerin ihm rund 300.000 Euro aus. (afp)