Achtung 110 wählen: Öffentlichkeitsfahndung nach afghanischem Gewalttäter – Fenstersprung aus Konsulat

Wie die Polizei Regensburg nun veröffentlichte, flüchtete ein gefährlicher Strafgefangener während eines Konsulatsbesuchs am 24. Juli in München. Der afghanische Gewalttäter Muschtaba Hussaimi nutzte den Termin im Generalkonsulat Afghanistans im Stadtteil Grünwald für einen waghalsigen Fenstersprung in die Freiheit. Nach Angaben der „Bild“ wurde der Mann zwar von Polizisten bewacht, nutzte aber die Gelegenheit eines Toilettengangs und das dortige Fenster zur Flucht.

Der Mann wurde laut Polizeiangaben wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen, nachdem er am 4. Februar mit einem weiteren jungen Mann mehrere Passanten im Umfeld des Hauptbahnhofs Regensburg und der dortigen Arcaden verletzt haben soll, informiert die Polizei Bayern, die nun mit Fotos öffentlich nach dem Mann fahndet.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise unter Telefon 0941 / 506 – 2888 und fragt:

Wer den Gesuchten sieht oder seinen aktuellen Aufenthaltsort kennt, sollte sofort die Notrufnummer 110 wählen!

Täterbeschreibung:

Name: Muschtaba Hussaimi, männlich

Alter: 19 (?), *01.01.2000 (?) in Helmand, Afghanistan

Nationalität: Afghanistan

Gestalt: 1,73 Meter, schlank

Aussehen: braune Augen, krauses Haar

Besonderheiten: Raucher, Narbe am rechten Handgelenk, Tätowierung arabischer Schriftzeichen am linken Oberarm, tätowierte EKG-Linie an der rechten Hand

Sprachen: Deutsch mit ausländischem Akzent, Paschtu, Persisch