AfD-Landtagsabgeordneter von Unbekannten beleidigt und getreten

Ein AfD-Landtagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern ist nach Polizeiangaben in Rostock von Unbekannten beleidigt und getreten worden.

Der Parlamentarier Michael Meister sei am Samstag in der Innenstadt der Landeshauptstadt „von zwei bislang unbekannten männlichen Personen verbal beleidigt und mittels eines Tritts in den Oberkörper verletzt“ worden, teilten die Beamten am Sonntag in Rostock mit. Sie baten zugleich um Hinweise von etwaigen Zeugen.

Laut Ermittlern wehrte Meister weitere Angriffe ab und begab sich nach der Tat selbstständig in ein Krankenhaus und verständigte die Polizei. Der 47-Jährige frühere Polizist zog bei der Landtagswahl im September für die AfD über die Landesliste ins Parlament ein. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!