Alkoholdiebe in Erfurt: Polizei fahndet öffentlich nach Gaunerbande

Erfurt, Landeshauptstadt von Thüringen, zwischen Weihnachten und Silvester: Am Abend des 28. Dezember, gegen 20.45 Uhr klaute eine Gaunerbande aus einem Einkaufscenter Spirituosen.

Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von etwa 4.000 Euro.

Wenige Stunden zuvor an diesem Freitag versuchten sich die Ganoven bereits in einem Einkaufscenter in Gotha.

Auch hier hatte es die Bande auf alkoholische Getränke abgesehen.

Der Diebstahl konnte hier aber vereitelt werden.“ (Landespolizeiinsepktion Erfurt)

Die Thüringer Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise unter Telefon 0361 / 7443 – 0 und der Vorgangsnummer 2275/19 und fragt: